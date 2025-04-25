В Уфе прошла конференция по преподаванию нового предмета в вузах

В Уфе прошла вторая Всероссийская научно-практическая конференция в Музее истории города. На встрече говорили о том, как преподается в вузах новый предмет «Основы российской государственности». В мероприятии, организованном Институтом истории и госуправления Уфимского университета науки и технологий, приняли участие представители местных вузов и сотрудники музеев.

Преподавание дисциплины «Основы российской государственности» для студентов-первокурсников началось с 2023 года. Предмет является продолжением школьного урока «Основы безопасности и защита родины». Уфимский университет науки и технологий стал опорной методической площадкой повышения квалификации для преподавателей вузов Приволжского федерального округа в 2023 году. В рамках обучения свои навыки совершенствовали более 160 педагогов.