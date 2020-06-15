Жители Башкирии добились ремонта дороги к кладбищу благодаря системе «Инцидент»

Это сейчас на северное кладбище Благовещенска можно заехать на легковом автомобиле. Но в начале апреля похороны здесь проходили с трудом. Осенью и весной во время дождя дорогу к кладбищу размывало. Машины застревали в грязи. Иногда сотрудникам ритуальных агентств приходилось нести гроб в буквальном смысле на руках.
Проезд на мусульманское и православное кладбище был испытанием для жителей Благовещенска. Горожане оставили десятки обращений в социальных сетях. Прикрепляя фотографии грунтовой дороги, они просили ее отремонтировать. Жалобы зарегистрировала система «Инцидент-менеджмент».
Уже через несколько дней на горизонте появились дорожники. Сотрудники управления по содержанию и благоустройству Благовещенска работали в течение недели. С помощью большегрузов они засыпали щебнем 1 километр грунтовой дороги, ведущей к кладбищу.
Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, система мониторинга «Инцидент-менеджмент» продолжала работать. Во время режима самоизоляции жалобы жителей республики регистрировались ежедневно. Активными были и жители Благовещенского района.
С момента запуска программы «Инцидент-менеджмент» в республике отработано 99 336 инцидентов. Самые актуальные посвящены благоустройству городской среды, жилищно-коммунальному хозяйству, ремонту домов и подъездов, а также вывозу мусора. Население волнует работа общественного транспорта и обустройство парковочных мест, а также ямочный ремонт.