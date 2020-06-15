Жители Башкирии добились ремонта дороги к кладбищу благодаря системе «Инцидент»

Это сейчас на северное кладбище Благовещенска можно заехать на легковом автомобиле. Но в начале апреля похороны здесь проходили с трудом. Осенью и весной во время дождя дорогу к кладбищу размывало. Машины застревали в грязи. Иногда сотрудникам ритуальных агентств приходилось нести гроб в буквальном смысле на руках.

На машине сюда довозили покойника и на руках несли его в сапогах. На машине невозможно было проехать вообще. Здесь кошмар был. На УАЗиках не проезжали, толкали друг друга тут. Трактора нанимали даже,  плохо было. 

Алексей Сахнов, смотритель кладбища

Проезд на мусульманское и православное кладбище был испытанием для жителей Благовещенска. Горожане оставили десятки обращений в социальных сетях. Прикрепляя  фотографии грунтовой дороги, они просили ее отремонтировать. Жалобы зарегистрировала система «Инцидент-менеджмент».

Уже через несколько дней на горизонте появились дорожники. Сотрудники управления по содержанию и благоустройству Благовещенска работали в  течение недели. С помощью большегрузов они засыпали  щебнем 1 километр грунтовой дороги, ведущей к кладбищу.

Было отсыпано щебенение дороги на 4410 квадратных метров, соответственно, внутри кладбища тоже было отсыпано. Отсыпка производилась собственной техникой: 4 самосвалами, КАМАЗом 15-тонным, своими грейдерами и свои погрузчиками.

Дмитрий Чернов, директор МБУ «Управление по содержанию и благоустройству» г. Благовещенск

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, система мониторинга «Инцидент-менеджмент» продолжала работать. Во время режима самоизоляции жалобы жителей республики регистрировались ежедневно. Активными были и жители Благовещенского района.

Жители города Благовещенска активно пользуются социальными сетями. Проблемы затрагивают разные. Это и дороги, и вывоз мусора с контейнерных площадок, и уличное освещение. Водоснабжение, отлов бродячих животных. Мы, сотрудники отдела по информационно-аналитической работе, по работе в системе «Инцидент», совместно со службами города стараемся помочь жителям города Благовещенска и решаем их проблемы.

Оксана Бочкарева, специалист отдела по информационно-аналитической работе администрации Благовещенского района

С момента запуска программы «Инцидент-менеджмент» в республике  отработано 99 336 инцидентов. Самые актуальные посвящены благоустройству городской среды, жилищно-коммунальному хозяйству, ремонту домов и подъездов, а также вывозу мусора. Население волнует работа общественного транспорта и обустройство парковочных мест, а также ямочный ремонт.