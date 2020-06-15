Жители Башкирии добились ремонта дороги к кладбищу благодаря системе «Инцидент»

Было отсыпано щебенение дороги на 4410 квадратных метров, соответственно, внутри кладбища тоже было отсыпано. Отсыпка производилась собственной техникой: 4 самосвалами, КАМАЗом 15-тонным, своими грейдерами и свои погрузчиками.

Дмитрий Чернов, директор МБУ «Управление по содержанию и благоустройству» г. Благовещенск