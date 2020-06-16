В Башкирии пропал без вести 40-летний мужчина

В Стерлитамаке пропал без вести 40-летний Владимир Чурилов. Поиски мужчины ведутся с 3 июня. В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы: рост около 176 см, худощавый, волосы темные, голубоглазый. Был одет в серую кофту в крупную клетку, синюю футболку с драконом, черные брюки и черные кроссовки. На голове у мужчины была серая бейсболка.