В Башкирии пропал без вести 40-летний мужчина

В Стерлитамаке пропал без вести 40-летний Владимир Чурилов. Поиски мужчины ведутся с 3 июня. В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении.
Приметы: рост около 176 см, худощавый, волосы темные, голубоглазый. Был одет в серую кофту в крупную клетку, синюю футболку с драконом, черные брюки и черные кроссовки. На голове у мужчины была серая бейсболка.
Близкие Владимира забили тревогу. К поискам немедленно присоединились волонтеры. Информацию о местонахождении пропавшего мужчины можно сообщить по телефону 8 (987) 106-06-01 или 02.