Под Москвой опознали найденного полгода назад фронтовика из Башкирии

Расшифровали медальон. Поисковики Московской области смогли опознать найденного полгода назад фронтовика. Им оказался уроженец деревни Нуркей Туймазинского района Ахсан Авхадеев 1917 года рождения.

Мужчина числился пропавшим без вести с декабря 41-го. Останки бойца в прошлом году обнаружил поисковый отряд в окрестностях города Можайска. При нем был найден солдатский медальон, однако вкладыш удалось прочитать только сейчас.