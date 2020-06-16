Стало известно, как проходить медосмотр выпускникам во время коронавируса

Выпускники школ в Башкирии столкнулись с проблемой – медкомиссию не получается пройти ни в детской, ни во взрослой поликлинике.

Одна из жительниц Уфы пожаловалась властям на то, что медики не принимают одиннадцатиклассников в поликлиниках, когда те хотят пройти медкомиссию. По её словам, в детских учреждениях выпускников отправляют во взрослые, а во взрослых – в детские. Многие выпускники вынуждены проходить медкомиссию платно, но не каждый может себе этого позволить, переживает жительница Уфы.

В Минздраве объяснили этот момент. После 18 лет пациент считается совершеннолетним, поэтому обслуживать его должны поликлиники для взрослых, даже если он школьник.