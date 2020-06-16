Стало известно, как проходить медосмотр выпускникам во время коронавируса

Выпускники школ в Башкирии столкнулись с проблемой – медкомиссию не получается пройти ни в детской, ни во взрослой поликлинике.
Одна из жительниц Уфы пожаловалась властям на то, что медики не принимают одиннадцатиклассников в поликлиниках, когда те хотят пройти медкомиссию. По её словам, в детских учреждениях выпускников отправляют во взрослые, а во взрослых – в детские. Многие выпускники вынуждены проходить медкомиссию платно, но не каждый может себе этого позволить, переживает жительница Уфы.
В Минздраве объяснили этот момент. После 18 лет пациент считается совершеннолетним, поэтому обслуживать его должны поликлиники для взрослых, даже если он школьник.
Что касается медосмотра, то его можно пройти по предварительной записи. Однако в этом году выпускникам точно не стоит торопиться и переживать, потому что учебные заведения не будут требовать медицинскую справку при поступлении. Пройти медосмотр можно будет в течение первого года обучения.