В Уфе рассказали, сколько человек придерживаются масочного режима

Сегодня, 16 июня, в Уфе прошло оперативное совещание в городской мэрии. На собрании обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в столице. Было отмечено, что несмотря на смягчение режима самоизоляции, борьба с вирусом продолжается.

В Уфе, как и по всей республике, сохраняется масочный режим. Каждый день проводятся рейды по выявлению нарушителей режима. Около 240 человек ежедневно с 11:00 до 21:00 патрулируют места скопления людей. Маски обязательны в торговых центрах, магазинах, парках, скверах.