В России выявили новые случаи заболевания коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные. За сутки в России выявлено ещё 8248 случаев заболевания коронавирусом. Число выздоровевших за сутки превысило число заболевших.

Всего за время пандемии официально зарегистрировано 545 458 человек с коронавирусом. Около 35% новых заразившихся не имеют клинических проявлений болезни. Одновременно коронавирусом болеют 243 868 пациентов .

За сутки выздоровели 9767 человек с коронавирусом (за всё время – 294 306). Смертью закончились ещё 193 случая (за всё время – 7284). За всё время пандемии в России проведено более 15 миллионов тестов на выявление COVID-19.