Жительница Башкирии морила голодом приёмного сына

Суд Башкирии вынес обвинительный приговор жительнице Башкирии, которая издевалась над приёмным сыном. 5-летний мальчик попал в новую семью ещё в 2013 году. С тех пор ребёнок стал изгоем в семье.
Следствию удалось доказать, что в 2018 году приемная мама жестоко издевалась над ребёнком. Женщина запирала приемного сына в холодном гараже, морила голодом и избивала. Ребёнка удалось отобрать и передать в новую семью.
Суд же постановил взыскать с нерадивого опекуна моральную компенсацию за причиненный вред. Теперь женщина обязана выплатить ребенку 40 тысяч рублей. А органы опеки Архангельского района наказаны за плохую работу в отношении сироты.