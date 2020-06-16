Жительница Башкирии морила голодом приёмного сына

Суд Башкирии вынес обвинительный приговор жительнице Башкирии, которая издевалась над приёмным сыном. 5-летний мальчик попал в новую семью ещё в 2013 году. С тех пор ребёнок стал изгоем в семье.

Следствию удалось доказать, что в 2018 году приемная мама жестоко издевалась над ребёнком. Женщина запирала приемного сына в холодном гараже, морила голодом и избивала. Ребёнка удалось отобрать и передать в новую семью.