Жительница Башкирии создала кукол по эпосу «Урал-батыр»

Мифическая Хумай, царь птиц Самрау и другие персонажи из эпоса «Урал-батыр» в исполнении жительницы Илишевского района. В селе Верхнеяркеево открылась первая персональная выставка кукол Анисы Саттаровой.

Композиция разместилась в местном музее дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Новым для себя творчеством Аниса Галимовна начала увлекаться в 2015 году. На выставке в частности представлены первые её работы. Это куклы семи башкирских родов. Их мастерица сшила, изучив литературу по тематике «Башкирская народная одежда».