Задавленная таксистом девочка в Башкирии шла получать аттестат

Появились подробности страшной аварии, которая произошла сегодня, 16 июня, около полудня. Напомним, в селе Иглино двух подростков сбил пьяный таксист. Одна из пострадавших девочек погибла на месте аварии.

15-летняя девочка с друзьями шла в школу за аттестатом. В какой-то момент на подростков наехала машина такси. За рулём автомобиля находился водитель, который был сильно пьян. После случившегося нерадивый автомобилист попытался скрыться с места происшествия.

Известно, что подруги учились в местной школе. Погибшая девочка не дожила до дня рождения всего лишь два месяца. На месте аварии работает следственная группа, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Стало известно, что в аварии пострадали четыре подростка. Трое детей направлены в больницу. Один из них находится в тяжёлом состоянии.