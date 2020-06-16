Туроператоры Башкирии могут получить субсидии из федерального бюджета

Башкирские туроператоры могут попасть в список для получения субсидий из федерального бюджета. Поручение подготовить соответствующее предложение в Минэкономразвития России дал первый вице-премьер Андрей Назаров.
На заседании президиума руководитель регионального Госкомитета по туризму отметил, что Башкортостан перспективен как место притяжения отдыхающих. В прошлом году по объему туристских услуг республика заняла 3-е место в ПФО.
В начале июля будет запущен проект с международным туроператором АНЕКС. Речь идет о создании внутреннего туроператора, который будет заниматься трансфером, размещением и досугом желающих отдохнуть в Башкортостане.