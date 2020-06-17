В Уфе стартовала операция «Должник»

В башкирской столице полицейские вновь проводят операцию «Должник». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Мероприятие будет проводиться с 16 по 22 июня. Операция направлена на выявление злостных неплательщиков. Полиция напоминает о необходимости уплаты штрафа в установленные сроки.

С начала года было наложено административных штрафов на сумму более 6 млн рублей, взыскано – более 4 млн рублей. Также полицейские привлекли к ответственности 1689 человек. 970 неплательщиков арестовали на срок от 1 до 15 суток.