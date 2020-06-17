В Башкирии увеличатся штрафы на незаконную уличную торговлю

В Башкирии планируется повышение штрафов за незаконную уличную торговлю. Проект закона будет рассмотрен в ближайшее время.
Граждан ожидает повышение верхнего порога штрафа с 1500 рублей до 4000 рублей. Для должностных и юридических лиц вводится ответственность за повторное нарушение закона.
Нижний размер штрафа остаётся неизменным для граждан: 500 рублей. В случае принятия закона суммы штрафов будут следующими: для граждан – от 500 до 4000 рублей, для должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических – от 50 000 до 90 000 рублей. Повторное нарушение грозит ещё большим штрафом: для граждан – от 4000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 40 000 до 50 000 рублей, для юрлиц – от 90 000 до 110 000 рублей.
По мнению Константина Толкачева, на фоне использования такой системы закон показывает низкую эффективность. Проблема особенно актуальна в первую очередь для больших городов, в частности, для столицы.