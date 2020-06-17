В Башкирии увеличатся штрафы на незаконную уличную торговлю

В Башкирии планируется повышение штрафов за незаконную уличную торговлю. Проект закона будет рассмотрен в ближайшее время.

Граждан ожидает повышение верхнего порога штрафа с 1500 рублей до 4000 рублей. Для должностных и юридических лиц вводится ответственность за повторное нарушение закона.

Нижний размер штрафа остаётся неизменным для граждан: 500 рублей. В случае принятия закона суммы штрафов будут следующими: для граждан – от 500 до 4000 рублей, для должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических – от 50 000 до 90 000 рублей. Повторное нарушение грозит ещё большим штрафом: для граждан – от 4000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 40 000 до 50 000 рублей, для юрлиц – от 90 000 до 110 000 рублей.

Такая «вилка» позволит применять дифференцированный подход к нарушителям в зависимости от ситуации, — прокомментировал председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев. – Зачастую под видом частников по факту на улицах незаконно ведется масштабная коммерческая торговля. Нарушители используют физических лиц для систематического совершения данного правонарушения. Продавцы реализуют полученный от предпринимателей товар как якобы свой собственный. Максимальный штраф в 1,5 тысячи рублей, накладываемый на конкретного продавца, в таких случаях никак не может быть сдерживающим фактором, поскольку эта сумма несопоставима с доходами от подобной деятельности. Фактического же организатора незаконной торговли, юрлицо, не представляется возможным привлечь к ответственности

Константин Толкачев,  председатель Государственного Собрания – Курултая РБ

По мнению Константина Толкачева, на фоне использования такой системы закон показывает низкую эффективность. Проблема особенно актуальна в первую очередь для больших городов, в частности, для столицы