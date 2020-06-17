В Уфе за неделю выявили большое количество поддельных денег

За последнюю неделю в башкирской столице участились случаи использования фальшивых денег. Только за пару дней были задержаны около пяти человек с фальшивками. Кто именно попался с поддельными деньгами, рассказали корреспонденты «КП-Уфа».

В Кировском районе был задержан 17-летний студент местного колледжа. Парень успел расплатиться фальшивками пять раз в разных магазинах, однако все точки были в одном районе. В квартире у задержанного нашли девять поддельных купюр.

В Калининском районе были задержаны два брата 33 и 31 лет. Мужчины успели расплатиться поддельными деньгами не менее шести раз. Как и студент, братья ходили в близлежащие магазины. А в доме у задержанных нашли целых 27 липовых купюр.