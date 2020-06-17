В России выявили минимальное с конца апреля количество заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные. За сутки было выявлено 7843 новых случая заболевания. Это минимальный суточный показатель с 30 апреля.
За всё время пандемии в России зарегистрировано 553 301 человек с коронавирусом. По последним данным, одновременно болеют 241 481 пациент. Количество выздоровлений и смертей также изменилось.
За сутки выздоровели 10 036 человек (за всё время – 304 342). Смертью закончились ещё 194 случая заболевания (за всё время – 7478). Всего в России проведено более 15,6 миллионов тестов на выявление COVID-19.