В России выявили минимальное с конца апреля количество заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные. За сутки было выявлено 7843 новых случая заболевания. Это минимальный суточный показатель с 30 апреля.

За всё время пандемии в России зарегистрировано 553 301 человек с коронавирусом. По последним данным, одновременно болеют 241 481 пациент. Количество выздоровлений и смертей также изменилось.