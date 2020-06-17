В Башкирии раскрыты подробности таинственного исчезновения туристов

Сегодня, 17 июня, стало известно, что группа из 4 туристов пропала в Башкирии. Путешественники отправились сплавляться по реке Юрюзань, но в назначенное время не появились. Поиски пропавших закончились.

12 июня группа туристов начала сплавляться по реке и должна была вернуться 16 июня в село Абдуллино. Однако в назначенном месте группа не появилась, а на связь выйти с ними не удалось. На поиски туристов выехали спасатели Госкомитета РБ по ЧС.

Туристов нашли на берегу реки Юрюзань. Оказалось, что помощь экстренных служб им не нужна. Путешественники решили продолжить сплав и планируют вернуться через неделю.