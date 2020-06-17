Башкирия впервые стала площадкой онлайн-фестиваля высоких технологий

Организатором фестиваля стал Технопарк «Толтек» Стерлитамакского филиала БашГУ. Как пояснили в пресс-центре учебного заведения, дистанционный формат проведения был новым как для участников, так и для самих организаторов. В итоге плюсы нового формата оценили все, ведь именно благодаря ему открылись широкие горизонты в географии участников и были сняты возрастные границы конкурсантов. Помимо участников из Башкортостана, фестиваль собрал детей и взрослых из Пермского края, Московской, Свердловской, Архангельской, Кемеровской и Вологодской областей, а также из Удмуртии и Якутии.