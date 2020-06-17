Башкирия впервые стала площадкой онлайн-фестиваля высоких технологий

Башкирский Стерлитамак стал хозяином фестиваля «РобоПром-2020». Отметим, что такого рода мероприятие в республике проходит впервые. Фестиваль пришлось проводить в онлайн-режиме из-за эпидемиологической ситуации в Башкирии, вызванной коронавирусной инфекцией.
Организатором фестиваля стал Технопарк «Толтек» Стерлитамакского филиала БашГУ. Как пояснили в пресс-центре учебного заведения, дистанционный формат проведения был новым как для участников, так и для самих организаторов. В итоге плюсы нового формата оценили все, ведь именно благодаря ему открылись широкие горизонты в географии участников и были сняты возрастные границы конкурсантов. Помимо участников из Башкортостана, фестиваль собрал детей и взрослых из Пермского края, Московской, Свердловской, Архангельской, Кемеровской и Вологодской областей, а также из Удмуртии и Якутии.
Организаторы РобоПрома заявили, что онлайн-формат они постараются частично сохранить и в последующем. Так как, по их словам, при таком подходе есть возможность заранее посмотреть проекты и к финалу допустить самых достойных. Стерлитамакский филиал БашГУ и Учебный центр «Толтек Плюс» выражают особую благодарность партнерам фестиваля - ООО «ПластСтер», ООО «М-Робо», ГК «Норис», ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» АО «Уфанет», радио «Energy», издательство «Фобос», магазину «Электроника» - за финансовую поддержку.
Вместо традиционной церемонии открытия фестиваля организаторы исполнили и записали на видео песню-гимн РобоПрома, а конкурсанты в свою очередь приняли участие во флэшмобе с песней-ответом организаторам.
Участникам было предложено проявить себя в одной из 6 номинаций: «Мой робот», «Я изобретатель», «VR/AR проекты», «3D модели военной техники Символы Победы», «Лучший технический проект среди мейкеров любого возраста», «Лучшая методическая разработка преподавателей робототехники».
Новый формат для конкурсантов предполагал разработку своих проектов, создание к ним описания и инженерной книги, а также запись на видео своей разработки в действии. Помимо всего этого участникам предстояло защитить свой проект в режиме онлайн.
По итогам всех этапов фестиваля к онлайн-защите были допущены лишь лучшие проекты. Организаторов порадовало ответственное отношение участников и их наставников к своим работам. Лучшие из лучших получат свои призы и подарки по почте.
Проведение такого крупного фестиваля стало возможным благодаря активной реализации в Башкортостане национальных проектов «Образование» и «Наука». Ведь мероприятие в этом году поддержали не только Министерство образования и науки РБ и Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, но и Фонд президентских грантов Российской Федерации. А на следующий год РобоПром поддержит Фонд содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан.