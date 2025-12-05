В Башкирии фиксируют высокий уровень рек

Специалисты Башгидрометцентра сообщили, что на территории республики уровень рек остаётся высоким.
На реке Белой в районе Уфы он превышает 30 см над нулем поста. В прошлом году уровень воды в это же время был на полтора метра ниже. Это связано с прошедшими этой осенью большим количеством дождей.
В октябре-ноябре объем осадков был столь велик, что из берегов начали выходить малые реки, в некоторых районах наблюдались локальные подтопления. В ноябре осенние дожди привели к подъему уровня воды на Нугушском водохранилище, что вынудило приоткрыть плотину. Из-за спуска воды на водохранилище, повысился уровень реки Белой вблизи городов Салават, Ишимбай и Стерлитамак.