В Башкирии арестовали таксиста, который задавил подростков

Виновник страшной аварии в Иглино взят под стражу. Напомним, 16 июня по улице Ворошилова произошло смертельное ДТП. Таксист наехал на четырёх подростков, один из которых скончался.

Четыре ученика старшей школы шли за аттестатами в учебное учреждение. В этот момент 37-летний водитель такси совершил наезд на школьников. 15-летняя девочка скончалась от полученных травм на месте аварии, ещё двое были отправлены в больницу. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови мужчины.

Суд заключил под стражу виновника трагедии. сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия.

В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: ГИБДД МВД по РБ. 