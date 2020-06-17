В Башкирии арестовали таксиста, который задавил подростков

Виновник страшной аварии в Иглино взят под стражу. Напомним, 16 июня по улице Ворошилова произошло смертельное ДТП. Таксист наехал на четырёх подростков, один из которых скончался.

Четыре ученика старшей школы шли за аттестатами в учебное учреждение. В этот момент 37-летний водитель такси совершил наезд на школьников. 15-летняя девочка скончалась от полученных травм на месте аварии, ещё двое были отправлены в больницу. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови мужчины.