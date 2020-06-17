Стало известно, на что тратили деньги жители Уфы во время режима самоизоляции

В период режима самоизоляции жители Уфы потратили больше денег на онлайн-покупки.
Как оказалось, в этот период уфимцы активнее вкладывали свои денежные запасы на саморазвитие: покупали вебинары, курсы, лекции, тренинги и т.д. Спрос на такого рода товар увеличился в 2,5 раза, чем в прошлом году.
Также уфимцы предпочитали приобретать медицинские и детские товары в онлайн-режиме.
Что касается экономии, то жители Уфы хорошо сэкономили на одежде, косметике и кафе. В апреле, например, уфимцы заказывали фастфуд на 70 % меньше, спрос на такую него возрос только в мае.