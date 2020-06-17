Жители Башкирии после самоизоляции начали продавать свои вертолеты

Редакция bash.news изучила ряд электронных площадок и нашла несколько любопытных лотов.

Продажа и обмен своих личных вещей через различные сервисы - неотъемлемая часть нашей жизни. Для большинства из нас купить б/у - это вполне нормально. Особенно, если речь идет о фундаментальных покупках: автомобилях, квартирах и дачных участках.

Но оказалось, что в "загашниках" у жителей Башкирии есть и то, что многие себе не позволить по определению. Например, вертолет.

После самоизоляции во всех регионах наблюдается большой рост продажи личного имущества. Причины почти идентичны: кто-то потерял работу, а кто-то - целый бизнес. Чтобы покрыть долги, люди продают машины, а иногда - вертолеты. При этом спрос есть: многие во время удаленной работы смогли сэкономить.

Сразу два любопытных экземпляра попались нам на глаза во время поиска. Сразу стоит отметить - обе модели самые распространенные, Robinson R44. Это стандартный четырехместный вертолет, который в основном используется для перевозки высокого руководства, либо vip-клиентов. Так, например, в скандальном приземлении вертолета прямо во дворе жилого дома в Стерлитамаке принимал участие именно такой образец.

Новому обладателю этой техники придется раскошелиться: один хозяин просит за вертолет 4,9 млн рублей, а другой - сразу 10. Вероятно, цена зависит от состояния и других немаловажных факторов.