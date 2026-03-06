Жители Башкирии начали возвращаться домой из ОАЭ

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона Маргарита Болычева рассказала телеканалу БСТ, что сейчас в странах Ближнего Востока находятся порядка 900 уроженцев республики. Чтобы помочь гражданам выехать, продлить проживание, предоставить ночлег и связаться с турфирмой, в Башкортостане на базе ситуационного центра организовали горячую линию. Всего по дипломатическим каналам связи, а также в колл-центр поступило около 300 обращений.