24 июня - Парад Победы в Башкирии: план мероприятий в республике

Мы не планировали проводить Парад Победы 24 июня. Мы исходили из того, что в этот день пройдет Парад в Москве на Красной площади. Это самый главный Парад страны, и мы все дружненько сядем около телевизоров, как это было в старые давние времена и будем смотреть

Радий Хабиров