24 июня - Парад Победы в Башкирии: план мероприятий в республике

Радий Хабиров приоткрыл завесу тайны мероприятий, которые пройдут в Башкирии 24 июня.
Глава Башкирии принял участие в онлайн-шоу РБК и рассказал о планах на 24 июня. Именно на этот день был перенесен Парад Победы.
Большинство событий в регионе пройдет 22 июня. В частности, на железнодорожном вокзале откроют мемориал в память о тех, кто ушел на фронт.
А вот уже 24 июня во многих районах пройдут так называемые персональные парады для ветеранов по месту жительства. Радий Хабиров заверил, что все мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарных норм.