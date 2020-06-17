24 июня - Парад Победы в Башкирии: план мероприятий в республике

Радий Хабиров приоткрыл завесу тайны мероприятий, которые пройдут в Башкирии 24 июня. 

Глава Башкирии принял участие в онлайн-шоу РБК и рассказал о планах на 24 июня. Именно на этот день был перенесен Парад Победы. 

Мы не планировали проводить Парад Победы 24 июня. Мы исходили из того, что в этот день пройдет Парад в Москве на Красной площади. Это самый главный Парад страны, и мы все дружненько сядем около телевизоров, как это было в старые давние времена и будем смотреть

Радий Хабиров

Большинство событий в регионе пройдет 22 июня. В частности, на железнодорожном вокзале откроют мемориал в память о тех, кто ушел на фронт. 

А вот уже 24 июня во многих районах пройдут так называемые персональные парады для ветеранов по месту жительства. Радий Хабиров заверил, что все мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарных норм. 