В Башкирии направили 740 млн рублей на природоохранные мероприятия в 2025 году

Объём финансирования природоохранных мероприятий в 2025 году в регионе достиг 740 млн рублей. В Министерстве природопользования и экологии прошла коллегия, посвящённая итогам первого года реализации национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом России. В ней приняли участие представители правительства республики, депутаты Госдумы и Госсобрания региона.

По итогам 12 месяцев все установленные показатели выполнены в полном объёме, а по ряду направлений достигнуто значительное перевыполнение. Ключевые усилия минувшего года были сосредоточены на восстановлении экосистемы водных объектов, решении накопленных проблем с отходами, снижении выбросов и сохранении особо охраняемых природных территорий.