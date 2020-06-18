В Башкирии первая аптека получила разрешение на доставку лекарств

Первая аптека в Башкортостане получила разрешение на доставку лекарств. В мае этого года в федеральный закон о лекарственных средствах были внесены изменения. Для организаций предусматривается ряд требований.

Дождаться очереди для 4-летнего Демьяна – задача не из простых. Сегодня поход с мамой в аптеку. В награду за терпение – полезные сладости. Лекарства Мария Гиниатуллина заказала онлайн, забирает из ближайшей к дому точки продажи.

Чтобы с ребёнком лишний раз не ходить, чтобы домой привезли и всё. Мария Гиниатуллина

В сети множество сайтов, которые готовы доставить лекарства до порога квартиры. Привезут даже антибиотики, которые должны отпускаться исключительно по рецепту. На сайте есть и лицензия. Но о доставке в документе ни слова, только перевозка. В мае этого года в федеральный закон о лекарственных средствах были внесены изменения. Товар из аптеки, причём только тот, что отпускается без рецепта, получить на дом можно теперь легально. Но организация должна иметь соответствующее разрешение. Иначе – штраф и лишение лицензии.

Некоторый период был в правовом вакууме. Это сделано, чтобы упорядочить процедуру, чтобы уменьшить количество претензий потребителей и перевести все в юридическое русло. Рустам Мухамедзянов, начальник отдела территориального органа Росздравнадзора по Республике Башкортостан

Для того чтобы получить разрешение на доставку лекарств, необходимо соблюсти ряд требований. Среди них – отдельное помещение для хранения, лицензия на фармацевтическую деятельность не менее года, собственная курьерская служба или договор с организацией по доставке.

Первая аптека в Башкортостане уже начинает запускать новую функцию. Разрешение получено. Осталось наладить процессы.