В Башкирии первая аптека получила разрешение на доставку лекарств

Первая аптека в Башкортостане получила разрешение на доставку лекарств. В мае этого года в федеральный закон о лекарственных средствах были внесены изменения. Для организаций предусматривается ряд требований.
Дождаться очереди для 4-летнего Демьяна – задача не из простых. Сегодня поход с мамой в аптеку. В награду за терпение – полезные сладости. Лекарства Мария Гиниатуллина заказала онлайн, забирает из ближайшей к дому точки продажи.
В сети множество сайтов, которые готовы доставить лекарства до порога квартиры. Привезут даже антибиотики, которые должны отпускаться исключительно по рецепту. На сайте есть и лицензия. Но о доставке в документе ни слова, только перевозка. В мае этого года в федеральный закон о лекарственных средствах были внесены изменения. Товар из аптеки, причём только тот, что отпускается без рецепта, получить на дом можно теперь легально. Но организация должна иметь соответствующее разрешение. Иначе – штраф и лишение лицензии.
Для того чтобы получить разрешение на доставку лекарств, необходимо соблюсти ряд требований. Среди них – отдельное помещение для хранения, лицензия на фармацевтическую деятельность не менее года, собственная курьерская служба или договор с организацией по доставке.
Первая аптека в Башкортостане уже начинает запускать новую функцию. Разрешение получено. Осталось наладить процессы.
Доставка не превысит 200 рублей. Заказ на большую сумму, возможно, привезут бесплатно. Наркотические, психотропные препараты, лекарства, которые отпускаются по рецепту, заказывать онлайн запрещено. Нельзя приобретать в сети также и препараты с долей этилового спирта более 25%. Новая мера нацелена помочь пациентам, а не сделать бизнес на колёсах.