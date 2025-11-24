Жительница Башкирии получила 9 лет колонии за убийство сожителя

Кумертауский межрайонный суд вынес приговор 53-летней местной жительнице, обвиняемой в убийстве. Преступление было совершено в ночь с 8 на 9 февраля в квартире на улице Энергетиков.

По данным следствия, между женщиной и ее сожителем во время застолья вспыхнул конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры обвиняемая нанесла мужчине удар кухонным ножом в грудь, задев сердце. От массивной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия.

Подсудимая утверждала, что действовала в рамках самообороны. Суд, изучив все материалы дела, включая показания свидетелей и характер ранения, не нашел этому подтверждений. Смягчающими обстоятельствами стали раскаяние и сотрудничество со следствием, отягчающим — состояние алкогольного опьянения.