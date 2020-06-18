Количество зараженных коронавирусом в Башкирии приближается к 5 тысячам человек

Еще 60 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Башкирии. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба. Таким образом, общее количество инфицированных на сегодняшний день составляет 4 730 человек.
По состоянию на 18 июня, с полным выздоровлением из больниц выписано 2 182 человека. Это количество увеличилось за минувшие сутки на 112. Статистика смертности не изменилась – 18 жителей Башкирии стали жертвами коронавируса за все время пандемии.
Всего в России 561 091 зараженный. Прирост за сутки составил 7 790. Выписано с выздоровлением - 313 963 человека, умерло - 7 660.