В Уфе в рамках нацпроекта ремонтируют дорогу в Нижегородке

В Уфе продолжается ремонт дороги по улице Нехаева в микрорайоне Нижегородка. Стоимость работ составила около 20 млн рублей. Они стартовали в начале мая, завершение планируется в конце этого месяца.
Дорожники заменят 1600 метров полотна в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Также, как пояснили в администрации Ленинского района столицы, заменили уличное освещение.
Дорожники используют современное оборудование: проверяется плотность асфальта, термометром измеряется его температура. На момент погрузки в самосвалы она составляет 150 градусов по Цельсию. Во время самой укладки – 120-140 градусов. Ремонтируется участок от улицы Карьерной до улицы Выгонной. Местные жители уже оценили качество.