В Уфе в рамках нацпроекта ремонтируют дорогу в Нижегородке

В Уфе продолжается ремонт дороги по улице Нехаева в микрорайоне Нижегородка. Стоимость работ составила около 20 млн рублей. Они стартовали в начале мая, завершение планируется в конце этого месяца.

Дорожники заменят 1600 метров полотна в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Также, как пояснили в администрации Ленинского района столицы, заменили уличное освещение.