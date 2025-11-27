Жители Уфы хотят в рамках ППМИ обновить окна и дороги в детсадах

Столичным детским садам необходимы новые окна и асфальтированные дороги. Такие запросы поступили от уфимцев в рамках программы поддержки местных инициатив. В Башкортостане она реализуется 11-й год, а стоимость проектов сегодня составляет 140 миллионов рублей. Что уже удалось сделать, а что только предстоит?

«Нужен новый нам асфальт!», – именно с таким призывом выступили работники и родители воспитанников уфимского детского сада №194. Людмила Гамирахманова в 2014 году впервые привела сюда дочку. Сейчас дошкольное учреждение посещает уже четвертый ребенок многодетной мамы. Женщина говорит: время идет, дети растут, а вот асфальт на территории детсада с каждым годом становится всё хуже и хуже.

Родители рассказывают: детский сад у них отличный, да вот только путь к нему уж слишком тернист. Самая проблемная зона – вход на территорию учреждения. По словам уфимцев, там не только по лужам прогуляешься, но еще и не один раз запнешься. А лесенка, говорят они, больше напоминает полосу препятствий. И преодолевать их каждый день вынуждены не только родители с детьми, но и сотрудники детсада.

А вот детский сад №234 в прошлом году уже участвовал в программе поддержки местных инициатив. Тогда победителями конкурса стали более 80 участников. Благодаря проекту в дошкольном учреждении летом установили новые окна. Однако в рамках программы за один раз удалось поставить только 37 окон. Чтобы заменить еще 78, уфимцы решили снова поучаствовать в проекте. Причем к задаче подошли весьма креативно.

В Башкортостане программа поддержки местных инициатив реализуется уже 11-й год. Наибольшее число проектов связано с ремонтом дорог, учреждений образования, а также благоустройством и озеленением территорий.