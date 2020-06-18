В Минздраве Башкирии заявили о мутации коронавируса

Действительно есть кишечная форма новой коронавирусной инфекции, есть проявления сосудистой, и той, которая поражает внутренние органы, в том числе головной мозг. В начале течения этой инфекции нашими коллегами из Москвы были зафиксированы случаи, так называемых, молодых инсультов. В связи с этим изменились рекомендации по лечению. Туда включены препараты, которые разжижают кровь, говоря бытовым языком, именно это является профилактикой инфарктов и инсультов

Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения РБ