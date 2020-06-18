В Минздраве Башкирии заявили о мутации коронавируса

Новая коронавирусная инфекция мутировала. Об этом на сегодняшнем брифинге в Минздраве заявила заместитель министра  Ирина Кононова.

По ее словам, теперь вирус вызывает не только проблемы с легкими. В связи с этим, врачам рекомендованы новые правила лечения Covid-19.

Действительно есть кишечная форма новой коронавирусной инфекции, есть проявления сосудистой, и той, которая поражает внутренние органы, в том числе головной мозг. В начале течения этой инфекции нашими коллегами из Москвы были зафиксированы случаи, так называемых, молодых инсультов. В связи с этим изменились рекомендации по лечению. Туда включены препараты, которые разжижают кровь, говоря бытовым языком, именно это является профилактикой инфарктов и инсультов

Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения РБ 

Напомним, что по состоянию на 18 июня количество больных коронавирусом превысило 4,7 тысяч человек. Болезнь унесла жизнь 18 человек. 