В Минздраве Башкирии заявили о мутации коронавируса
Новая коронавирусная инфекция мутировала. Об
этом на сегодняшнем брифинге в Минздраве заявила заместитель министра Ирина Кононова.
По ее словам,
теперь вирус вызывает не только проблемы с легкими. В связи с этим, врачам
рекомендованы новые правила лечения Covid-19.
Действительно есть кишечная форма новой
коронавирусной инфекции, есть проявления сосудистой, и той, которая поражает
внутренние органы, в том числе головной мозг. В начале течения этой инфекции
нашими коллегами из Москвы были зафиксированы случаи, так называемых, молодых
инсультов. В связи с этим изменились рекомендации по лечению. Туда включены
препараты, которые разжижают кровь, говоря бытовым языком, именно это является
профилактикой инфарктов и инсультов
Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения РБ
Напомним, что по состоянию на 18 июня количество больных коронавирусом превысило 4,7 тысяч человек. Болезнь унесла жизнь 18 человек.