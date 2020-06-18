В подвале жилого дома в Уфе заживо замуровали кошек

В столице Башкирии в подвале жилого дома №6 по улице Кольцевой коммунальщики заживо замуровали кошек. Они закрыли все входы и выходы помещения. Жильцы разделились на два лагеря - одни требуют освободить животных, а другие надеются, что животные погибнут, и вопрос будет решен сам собой.