В Башкирии на водителя, который насмерть сбил девочку, завели уголовное дело

В Стерлитамаке зафиксирована очередная авария с участием пьяного водителя. Известно, что 62-летний мужчина сбил девочек подростков. Одна из них погибла на месте происшествия.

Инцидент произошёл 18 июня вечером. Местный житель за рулём «Лады Калина» не справился с управлением и выехал на тротуар. По пешеходной дорожке в этот момент шли две девочки 13 и 15 лет. Старшая подруга скончалась от полученных травм прямо на месте аварии, младшая – срочно госпитализирована.