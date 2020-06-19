В Уфе завершились поиски 17-летней девочки

Пропавшая живет в Уфе в доме по улице Калинина. 30 мая девочка вышла из дома, но вечером обратно не вернулась. 12 июня Олеся перестала выходить на связь с близкими и родными.

Почти неделю велись поиски пропавшего подростка. К счастью, сегодня, 19 июня, стало известно, что Олеся найдена. Девочка жива и здорова. Волонтёры не сообщают, где именно пропадала Олеся всё это время.