В Башкирии от коронавируса умер мужчина с ожирением

Стала известна личность жителя Башкирии, который умер от коронавируса. Напомним, региональное министерство здравоохранения сообщило, что сегодня от COVID-19 скончался ещё один пациент. Всего за время пандемии в Башкирии умерло 20 человек с подтвержденным вирусом.

Мужчине было 49 лет. Пациент страдал другими сопутствующими заболеваниями. У погибшего было морбидное ожирение.