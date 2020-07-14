В Башкирии от коронавируса умер мужчина с ожирением

Стала известна личность жителя Башкирии, который умер от коронавируса. Напомним, региональное министерство здравоохранения сообщило, что сегодня от COVID-19 скончался ещё один пациент. Всего за время пандемии в Башкирии умерло 20 человек с подтвержденным вирусом.
Мужчине было 49 лет. Пациент страдал другими сопутствующими заболеваниями. У погибшего было морбидное ожирение.
За сутки в Башкирии коронавирус подтвердился ещё у 47 человек. Общее количество заболевших за всё время – 6014. В России вирусом заразились 739 947 человек.