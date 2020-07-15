Ехали на похороны: появились подробности смертельного ДТП в Башкирии

Накануне, 14 июля, рано утром в Куюргазинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. «Нива» с двумя пассажирами слетела в кювет на автодороге Новомурапталово — Тюльган. Пресс-служба ГИБДД РБ рассказала подробности случившегося.

В автомобиле ехала пожилая пара. Машиной управлял 75-летний житель Оренбургской области. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. «Нива» слетела в кювет и повалилась на крышу.

Водитель автомобиля получил серьёзные травмы. К сожалению, пережить их он не смог – пенсионер скончался на месте происшествия. Его супруга, которая сидела на пассажирском месте рядом, травм не получила. Известно, что супруги ехали на похороны родственника.