Акцию «Бессмертный полк» снова могут перенести

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации шествие «Бессмертного полка» снова могут перенести. Проведение акции планировалось 26 июля. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на собственный источник.

В России всё ещё фиксируется прирост зараженных коронавирусом. Поэтому проведение шествия пока является опасным. Также из-за жаркой погоды невозможно начать подготовку к акции. С 26 июля шествие могут перенести на 2 сентября.

Стоит отметить, что военно-морские парады, которые запланированы на июль, пройдут без изменений. Решение о проведении мероприятия будет принято 16 июля на заседании центрального штаба движения «Бессмертный полк России».