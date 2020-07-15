В Уфе арестовали водителя, из-за которого в ДТП погиб пассажир

Накануне, 14 июля, в Уфе произошло смертельное ДТП. Инцидент зафиксирован на улице Кольцевой около 11 часов дня. Сегодня был арестован предполагаемый виновник аварии.

59-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял ВАЗ-2112. Автомобиль двигался в сторону улицы Кулибина, однако водитель не справился с управлением и влетел в дерево. От столкновения 50-летний пассажир автомобиля получил серьёзные травмы.

К сожалению, пострадавший мужчина умер на месте от полученных телесных повреждений. Водителю также потребовалась медицинская помощь. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови мужчины.

Было возбуждено уголовное дело, а виновник ДТП арестован. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.