Стала известна личность трагически погибшего мотоциклиста из Уфы

Накануне, 15 июля, в башкирской столице было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла. «Фольксваген Поло» и мотоцикл «Юмаха» столкнулись на повороте. К сожалению, водителя двухколёсного транспорта не удалось спасти.

После столкновения транспорта мотоцикл охватило пламенем. 26-летний водитель получил тяжёлые травмы и был срочно госпитализирован. Врачи усиленно боролись за жизнь молодого парня, но спасти его не смогли.

Как стало известно bash.news, погибшим оказался 26-летний Александр. При осмотре у мотоциклиста не нашли водительских прав. Однако парень состоял в клубе мотоциклистов. Незадолго до трагического инцидента Александр поделился фотографиями своей собачки.

Друзья и единомышленники погибшего не могут поверить в то, что случилось. Они отзываются о друге, как о самом добром и улыбчивом человеке. Как заведено у мотоциклистов, друзья желают погибшему вечного мотосезона.

Какой он был улыбчивый, добрый, открытый! Как осознать, что Саши больше нет? Ужасная трагедия..очень больно! друг погибшего