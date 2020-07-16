Стала известна личность трагически погибшего мотоциклиста из Уфы

Накануне, 15 июля, в башкирской столице было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла. «Фольксваген Поло» и мотоцикл «Юмаха» столкнулись на повороте. К сожалению, водителя двухколёсного транспорта не удалось спасти.
После столкновения транспорта мотоцикл охватило пламенем. 26-летний водитель получил тяжёлые травмы и был срочно госпитализирован. Врачи усиленно боролись за жизнь молодого парня, но спасти его не смогли.
Как стало известно bash.news, погибшим оказался 26-летний Александр. При осмотре у мотоциклиста не нашли водительских прав. Однако парень состоял в клубе мотоциклистов. Незадолго до трагического инцидента Александр поделился фотографиями своей собачки.
Друзья и единомышленники погибшего не могут поверить в то, что случилось. Они отзываются о друге, как о самом добром и улыбчивом человеке. Как заведено у мотоциклистов, друзья желают погибшему вечного мотосезона.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнование семье и близким Александра.