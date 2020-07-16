В Уфе девушка залезла на мост из-за измены мужа с гимнасткой

В итоге все обошлось, она слезла, когда подошел ее муж. Мы спросили ее, что произошло. Сначала она не хотела говорить, а потом заорала, что во всем виновата гимнастка. Ее муж якобы с ней изменяет. Муж молча забрал ее с собой с моста, а мы поехали дальше.

Лилия М., очевидец