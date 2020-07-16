В Уфе девушка залезла на мост из-за измены мужа с гимнасткой

Неравнодушные граждане помогли уфимке и уговорили не прыгать.

Сегодня в Уфе на старом Бельском мосту заметили девушку. Она прошла по пешеходной дорожке до середины моста и села на край, свесив ноги. В этот момент дорога здесь была перекрыта вечера.

Девушку заметили с берега из сада Салавата Юлаева. Горожане поспешили на мост, чтобы выяснить, в чем дело.

Поначалу несчастная уфимка никого к себе не подпускала и требовала не подходить к ней слишком близко. Развязка истории наступила в тот момент, когда на место приехал ее супруг. Оказалось, что причиной такого необдуманного поступка стали похождения ее благоверного.

По словам очевидцев, на мост пришлось вызвать наряд полиции.

В итоге все обошлось, она слезла, когда подошел ее муж. Мы спросили ее, что произошло. Сначала она не хотела говорить, а потом  заорала, что во всем виновата гимнастка. Ее муж якобы с ней изменяет. Муж молча забрал ее с собой с моста, а мы поехали дальше.  

Лилия М., очевидец
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