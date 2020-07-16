В Башкирии предприниматели собрали деньги на аппараты для лечения коронавируса

100 предпринимателей Баймакского района собрали средства на покупку аппаратов для облегчения дыхания тяжелых больных различными острыми инфекциями, в том числе Covid-19.

10 аппаратов по преобразованию кислорода уже приобретены и переданы центральной больнице. Сумма пожертвования осталась в секрете. Инициатором благотворительной акции выступил предприниматель Альберт Юсупов.

Как он объяснил свой поступок, таким образом бизнесмены выражают надежду на то, что внесут значимый вклад в борьбу с коронавирусом. Новое оборудование установлено в хирургическом и терапевтическом отделениях.