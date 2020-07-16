В Уфе экс-сотрудница приюта, которая унижала детей, предстанет перед судом

В мае 2020 года Башкирию поразило бесчеловечное поведение 22-летней Адили Н. Девушка, работая в социальном приюте, жестоко обращалась с ребятами. Теперь экс-воспитательница предстанет перед судом.

Девушка работала в одном из социальных приютов воспитательницей младшей группы. При этом уфимка обзывала детей, кричала на них, называла девочек «проститутками», а потом выкладывала видео унижений на личную страничку. Следствие выяснило, что девушка также заклеивала рот 9-летней воспитанницы скотчем, била малышей линейкой по рукам, а также заставляла драться.

Несмотря на то, что девушка не признала свою вину, уголовное дело было направлено в суд. Также обвиняемую сразу уволили из приюта, директор заведения уволилась по собственному желанию, несколько сотрудников учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности. Детям, который пострадали от нерадивого воспитателя, оказана психологическая помощь.

За то, что девушка выложила видео с ребятами в свободный доступ, её привлекли также и к административной ответственности.