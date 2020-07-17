Спасатели Башкирии рассказали, где будут искать 5-летнего мальчика

В службу МЧС Башкирии 15 июля поступило сообщение о пропаже 5-летнего ребёнка. Очевидец предположил, что малыш мог утонуть, так как его не видно у реки уже почти час. Инцидент произошёл недалеко от деревни Черниговка Чишминского района.

Спасатели выяснили, что ребёнок отдыхал на необорудованном пляже с семьей и другими детьми. В какой-то момент мальчик пропал из поля зрения родителей. На берегу остались только вещи пропавшего, а самого ребёнка не могут найти уже третьи сутки.

За время поисков спасатели обследовали уже более 500 метров. Сегодня работы проводятся с лодки вниз по течению. Некоторые предполагают, что ребёнок мог убежать в лес. А исполняющий обязанности главы Чишминского района Ришат Мансуров отметил, что мать мальчика распивала спиртные напитки.