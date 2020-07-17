В Уфе задержали мужчину, который изнасиловал женщину, угрожая ей ножом

15 июля 52-летняя уфимка подверглась сексуальному насилию. Женщина обратилась в полицию с шокирующем заявлением. Полиция нашла и задержала возможного преступника.

Инцидент произошёл на территории посёлка 8 Марта. Женщина с мужчиной распивали спиртные напитки в строительном вагончике. Именно там преступник начал грязно приставать к женщине, а когда потерпевшая дала отпор, начал угрожать ей ножом.

Сотрудникам правоохранительных органов потребовалось совсем немного времени, чтобы встать на след преступника. 50-летнего насильника нашли в Уфе, а сейчас проводятся необходимые следственные действия. Обвиняемый заключен под стражу.