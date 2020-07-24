«И днём, и ночью ищут»: в Башкирии появились подробности поисков 10-летней девочки

Ищем. Для поисков очень нужны добровольцы, а также лодки и техника — эхолот, квадрокоптеры. В поисках в районе реки Уфимки участвуют более 40 человек — мы, родственники, волонтеры организации «Лиза Алерт», сотрудники МЧС. «Лиза Алерт» и днём и ночью ищут. Мы не можем понять, как она попала в воду, не помешала бы помощь кинологов.

родственница пропавшей