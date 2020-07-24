«И днём, и ночью ищут»: в Башкирии появились подробности поисков 10-летней девочки

В Башкирии продолжаются поиски 10-летней Екатерины Столбовой, которая исчезла в деревне Устье Салдыбаш Нуримановского района. Малышка отдыхала у бабушки в гостях, пока не произошла трагедия.

Поиски пропавшей идут полным ходом. Задействовано более 40 человек: родственники, волонтёры организации «Лиза Алерт», добровольцы, сотрудники МЧС и просто неравнодушные сельчане. Сильно не хватает специальной техники для поисков: эхолот и квадрокоптеры.

Напомним, 19 июля Катя шла к сестре, которая рыбачила, но так и не дошла до родственницы. Сестра малышки услышала всплеск воды – с тех пор 10-летнюю девочку не видели. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего». ИА «Башинформ» сообщило, что родственникам нужна помощь.

Ищем. Для поисков очень нужны добровольцы, а также лодки и техника — эхолот, квадрокоптеры. В поисках в районе реки Уфимки участвуют более 40 человек — мы, родственники, волонтеры организации «Лиза Алерт», сотрудники МЧС. «Лиза Алерт» и днём и ночью ищут. Мы не можем понять, как она попала в воду, не помешала бы помощь кинологов.

родственница пропавшей 

У 10-летней Екатерины худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. На девочке были белая футболка и желтые шорты.

Все, кто обладает сведениями о возможном месте нахождения ребенка, либо об обстоятельствах его исчезновения просим сообщить на телефонную линию следственного управления «Ребенок в опасности» 8 (347) 273-99-88 (с мобильного 123) либо в органы внутренних дел по телефону 02 (с мобильного 102), либо по единому номеру вызова экстренных служб 112.