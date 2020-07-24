В Башкирии создадут центр радионуклидной терапии

Центр радионуклидной терапии создадут в Башкортостане. Там будут бороться с онкологическими заболеваниями. Объём инвестиций превышает 1 млрд 200 млн рублей. Об этом шла речь шла на «Инвестчасе», который в формате видеоконференции провел Радий Хабиров.
Центр планируют открыть в 2023 году, на его базе планируется также создать центр повышения квалификации. Помимо этого, он будет проводить испытания фармацевтических препаратов российского производства.
Участники «Инвестчаса» одобрили включение проекта в перечень приоритетных. Кроме того, Глава Башкортостана поручил Правительству республики и администрации Уфы оказать содействие компании в подборе земельного участка для строительства центра.
По поручению Радия Хабирова помощь в подборе участка будет оказана и инвестпроекту в Кумертау. На территории ТОСЭР планируют открыть цех для капитального ремонта и выпуска компонентов для вертолётов Ка-26. Объем вложений –600 миллионов рублей. Проект уникален в своем роде, на территории страны нет ни одной ремонтной площадки такой техники. Все потому, что модель уже снята с производства, но многие эксплуатанты, в том числе и за рубежом, заинтересованы в ремонте машин. В частности, Китай уже заявил о готовности приобрести 150 винтокрылых машин модели КА- 026 после реконструкции.