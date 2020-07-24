В Башкирии создадут центр радионуклидной терапии

Во-первых, это здоровье людей. Во-вторых, инвестиции. Нам нужен межрегиональный центр. Во всем смыслах это нужное предприятие. Я вам неделю даю. 30 июля сообщите, что сделали, а коллеги подтвердят, что их устраивает.

По поручению Радия Хабирова помощь в подборе участка будет оказана и инвестпроекту в Кумертау. На территории ТОСЭР планируют открыть цех для капитального ремонта и выпуска компонентов для вертолётов Ка-26. Объем вложений –600 миллионов рублей. Проект уникален в своем роде, на территории страны нет ни одной ремонтной площадки такой техники. Все потому, что модель уже снята с производства, но многие эксплуатанты, в том числе и за рубежом, заинтересованы в ремонте машин. В частности, Китай уже заявил о готовности приобрести 150 винтокрылых машин модели КА- 026 после реконструкции.