Глава Башкирии посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте

Радий Хабиров в Ташкенте в составе официальной делегации России под руководством первого заместителя председателя Правительства страны Дениса Мантурова принял участие во встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудили реализацию совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, взаимодействие в образовательной и научной сферах, развитие межрегионального партнёрства.

Также Радий Хабиров подписал дорожную карту по развитию сотрудничества между регионами Узбекистана и Башкортостаном. Документ предполагает расширение взаимодействия в части промышленной кооперации и инвестиционной политики, в сферах АПК, торговли, туризма, образования, культуры, спорта и по другим направлениям.

Дорожная карта была подписана в рамках заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией. Его провели первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев. Участники заседания отметили, что товарооборот между нашей страной и Узбекистаном по итогам 2024 года увеличился более чем на 5%, превысив 10 млрд долларов. За девять месяцев текущего года объём взаимной торговли вырос ещё на 8%. Положительную динамику демонстрируют как экспортные, так и импортные поставки.

Мы стремимся прежде всего создать условия для работы бизнеса, запуска новых предприятий. Задача этой работы в том, чтобы наши крупные производители начали выстраивать кооперационные связи. Видим, что Узбекистан интересуют наши технологические и инновационные возможности, в том числе в области обрабатывающей промышленности.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Глава Башкирии посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте

Башкортостан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в области музейного дела и археологии. В Ташкенте Радий Хабиров посетил недавно построенный Центр исламской цивилизации. Эта локация станет местом притяжения историков со всего мира. По словам руководителя республики, сотрудничество между специалистами поможет и в создании в Башкортостане музея Евразийской цивилизации кочевников. Официального открытия центра еще не было, но представителям Башкортостана удалось ознакомиться с ним изнутри. Это здание узбекской архитектуры с использованием современных технологий. Под одной крышей расположены музей и научно-исследовательский комплекс. Там же собраны редкие летописи, книги, реставрационная мастерская, лаборатория оцифровки. Сердцем центра является Священный Коран Османа.

Полгода назад во время рабочей поездки в Узбекистан я осмотрел внешний вид комплекса, который только строился. И уже тогда он меня поразил. Центр пока официально не открыт, но у меня появилась возможность посетить его. Я, конечно, потрясён – в моём понимании ничего более великолепного в жизни не видел. Очень рад, что в Ташкенте открылась ещё одна туристическая жемчужина, ради которой стоит приезжать. Главная задача Центра исламской цивилизации – показать истинную гуманистическую и просветительскую сущность ислама. Это очень важно, особенно для наших детей, молодёжи. Вызвал восхищение зал доисламского периода, где представлены редкие артефакты. Как только комплекс заработает, начнём наше активное сотрудничество. Планируем заключить соглашение между центром и музеями нашей республики для обмена опытом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
