Глава Башкирии посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте

Радий Хабиров в Ташкенте в составе официальной делегации России под руководством первого заместителя председателя Правительства страны Дениса Мантурова принял участие во встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудили реализацию совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, взаимодействие в образовательной и научной сферах, развитие межрегионального партнёрства.
Также Радий Хабиров подписал дорожную карту по развитию сотрудничества между регионами Узбекистана и Башкортостаном. Документ предполагает расширение взаимодействия в части промышленной кооперации и инвестиционной политики, в сферах АПК, торговли, туризма, образования, культуры, спорта и по другим направлениям.
Дорожная карта была подписана в рамках заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией. Его провели первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев. Участники заседания отметили, что товарооборот между нашей страной и Узбекистаном по итогам 2024 года увеличился более чем на 5%, превысив 10 млрд долларов. За девять месяцев текущего года объём взаимной торговли вырос ещё на 8%. Положительную динамику демонстрируют как экспортные, так и импортные поставки.
Башкортостан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в области музейного дела и археологии. В Ташкенте Радий Хабиров посетил недавно построенный Центр исламской цивилизации. Эта локация станет местом притяжения историков со всего мира. По словам руководителя республики, сотрудничество между специалистами поможет и в создании в Башкортостане музея Евразийской цивилизации кочевников. Официального открытия центра еще не было, но представителям Башкортостана удалось ознакомиться с ним изнутри. Это здание узбекской архитектуры с использованием современных технологий. Под одной крышей расположены музей и научно-исследовательский комплекс. Там же собраны редкие летописи, книги, реставрационная мастерская, лаборатория оцифровки. Сердцем центра является Священный Коран Османа.