Глава Башкирии посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте

Полгода назад во время рабочей поездки в Узбекистан я осмотрел внешний вид комплекса, который только строился. И уже тогда он меня поразил. Центр пока официально не открыт, но у меня появилась возможность посетить его. Я, конечно, потрясён – в моём понимании ничего более великолепного в жизни не видел. Очень рад, что в Ташкенте открылась ещё одна туристическая жемчужина, ради которой стоит приезжать. Главная задача Центра исламской цивилизации – показать истинную гуманистическую и просветительскую сущность ислама. Это очень важно, особенно для наших детей, молодёжи. Вызвал восхищение зал доисламского периода, где представлены редкие артефакты. Как только комплекс заработает, начнём наше активное сотрудничество. Планируем заключить соглашение между центром и музеями нашей республики для обмена опытом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан