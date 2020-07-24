В Уфе появился новый диализный центр

Почки умирают молча. Есть такая крылатая фраза у нефрологов. Они просто перестают выполнять свою функцию – очищение организма. И человек может погибнуть. Хроническая болезнь почек привела и Алёну в центр гемодиализа, где особым методом фильтрации кровь очищается от токсинов и шлаков.