В Уфе появился новый диализный центр

В Уфе открыли новый гемодиализный центр. Затраты возмещаются ежемесячно и Фонда обязательного медицинского страхования.
Число больных, которые нуждаются в аппарате искусственная почка, растет ежегодно. В Башкортостане их количество перевалило за тысячу. Поэтому открытие нового диализного центра – событие как для медиков, так и для пациентов.
Почки умирают молча. Есть такая крылатая фраза у нефрологов. Они просто перестают выполнять свою функцию – очищение организма. И человек может погибнуть. Хроническая болезнь почек привела и Алёну в центр гемодиализа, где особым методом фильтрации кровь очищается от токсинов и шлаков.
Гемодиализ – процедура очищения крови вне организма при помощи искусственной почки. С помощью аппарата из организма больного удаляются токсины и излишки жидкости, которые при нормальном состоянии выводят здоровые почки. В уфимском центре установлено новейшее оборудование для гемодиализа.
В новом центре и улучшенный сервис. Пациентов доставляют из дома в больницу и обратно. Обеспечивают и горячее питание. Но пандемия заставила врачей задуматься и о других способах лечения. Специалисты планирую начать разработку домашнего гемодиализа, чтобы уменьшить риск заболевания пациентов опасными инфекциями
Диализный центр может принимать свыше 30 пациентов за сутки. Каждый больной приходит в центр три раза в неделю на четыре часа – именно столько длится процедура очищения крови от токсинов, которая продлевает жизнь больных на 25-30 лет.