Новые возможности: в Башкирии появится Министерство молодёжной политики

По итогам прошлого года в Башкортостане было разыграно 143 гранта на 80 млн рублей. По объёму привлеченных грантовых средств республика заняла пятое место среди регионов страны и второе в Приволжском федеральном округе. Власти в целом делают акцент на поддержке подрастающего поколения. На этой неделе Радий Хабиров сообщил о преобразовании Госкомитета республики по молодежной политике в министерство. Что изменится и какие возможности откроются для молодых людей?
Возраст больших надежд, желаний и потенциальных возможностей. Во все времена молодежь была в гуще происходящих событий. По сей день Башкортостан – один из самых молодых регионов России. Студенты вузов и ссузов активно пользуются ресурсами для реализации своего потенциала. Уже три года Гульназ Дильмухаметова знакомит иностранную молодежь с национальной культурой республики.
Сейчас девушка делает упор на наставничество, помогая будущим студентам в написании проектов.
По поручению Владимира Путина в рамках программы «Культурное шефство» в регионах открылись Международные клубы дружбы. В Башкортостане он стартовал в сентябре прошлого года на площадке пространства «Йәшлек».
В приоритете создание современных пространств, где молодежь сможет проводить досуг, вовлекаться в позитивные события, а также формировать свою траекторию развития. Благодаря федеральным и региональным возможностям за последние годы удалось обновить ряд помещений в муниципалитетах республики.
Активисты сосредоточены не только в столице Башкортостана. Больше 10 лет Арлиан Габдулхаков из Татышлинского района посвятил танцам, что и подтолкнуло его на создание своей школы современной хореографии. В рамках Всероссийского молодежного форума «Движения Первых» «iВолга» он выиграл грант в размере 139 тысяч рублей.
Также в республике функционируют студенческие отряды. За три года их представители привлекли в экономику региона более миллиарда рублей. Выстроена системная работа гражданско-патриотического движения, добровольчества и волонтерства. В муниципалитетах работают волонтерские штабы под патронажем Госкомитета по молодежной политике. В скором времени он станет министерством.
На своем примере Радий Хабиров показывает необходимость активного взаимодействия с молодежью. Еженедельно встречается с подрастающим поколением на площадках вузов, в парке «Патриот», кампусе и на других локациях. Как считают эксперты, преобразование госкомитета в министерство позволит создать еще более доверительную атмосферу для диалога между властью и молодыми людьми.
Говоря о прогрессе, только за прошлый год молодёжь Башкортостана выиграла 143 гранта на общую сумму почти 80 миллионов рублей. По объему привлеченных грантовых средств республика заняла пятое место по России и второе среди регионов ПФО.
Поддерживая молодёжь, власти создают основу для социально-экономического роста. Укрепление кадрового потенциала, улучшение условий для работы и возможность участвовать в принятии управленческих решений поможет Башкортостану развиваться еще динамичнее и эффективнее.