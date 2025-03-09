Новые возможности: в Башкирии появится Министерство молодёжной политики

Совсем недавно с моими учениками мы посетили всероссийский танцевальный фестиваль «Атмосфера», где стали лауреатами 3 степени. «Импульс» существует уже полгода, и за это время мы изучили технику современной хореографии, а именно хип-хоп, модерн, локинг, контемпорари, стрит-дэнс. Также мои ученики проходят обучение в актерском мастерстве импровизации, психологии, которые проводит команда моего проекта.

Арлиан Габдулхаков, экс-председатель детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Республике Башкортостан