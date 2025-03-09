Новые возможности: в Башкирии появится Министерство молодёжной политики

По итогам прошлого года в Башкортостане было разыграно 143 гранта на 80 млн рублей. По объёму привлеченных грантовых средств республика заняла пятое место среди регионов страны и второе в Приволжском федеральном округе. Власти в целом делают акцент на поддержке подрастающего поколения. На этой неделе Радий Хабиров сообщил о преобразовании Госкомитета республики по молодежной политике в министерство. Что изменится и какие возможности откроются для молодых людей?

Возраст больших надежд, желаний и потенциальных возможностей. Во все времена молодежь была в гуще происходящих событий. По сей день Башкортостан – один из самых молодых регионов России. Студенты вузов и ссузов активно пользуются ресурсами для реализации своего потенциала. Уже три года Гульназ Дильмухаметова знакомит иностранную молодежь с национальной культурой республики.

В 2022 году я подала на Всероссийский конкурс молодежных проектов в рамках форума «Социальное призвание» в Санкт-Петербурге, и там я выиграла грант в размере 280 тыс. руб. на проведение культурно-образовательного этнофорума. На следующий год после реализации первого гранта выиграла грант уже в размере 800 тыс. руб., и провели форум на региональном уровне с большим количеством участников. Мы продолжали одну и ту же идею на протяжении трех лет.

Гульназ Дильмухаметова, преподаватель английского языка, магистрантка 2 курса УУНиТ

Сейчас девушка делает упор на наставничество, помогая будущим студентам в написании проектов.

Мы хотим создать арт-кластер под названием «Юнона» для молодежи и пенсионеров, молодежи социальных приютов и жителей домов престарелых, они смогут научиться базе рисования. Они сидят одни в основном, они социально изолированы, для них нужно найти что-то новое.

Амелия Шамсутдинова, ученица Республиканской художественной гимназии-интерната им. Касима Давлеткильдеева

По поручению Владимира Путина в рамках программы «Культурное шефство» в регионах открылись Международные клубы дружбы. В Башкортостане он стартовал в сентябре прошлого года на площадке пространства «Йәшлек».

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В приоритете создание современных пространств, где молодежь сможет проводить досуг, вовлекаться в позитивные события, а также формировать свою траекторию развития. Благодаря федеральным и региональным возможностям за последние годы удалось обновить ряд помещений в муниципалитетах республики.

Активисты сосредоточены не только в столице Башкортостана. Больше 10 лет Арлиан Габдулхаков из Татышлинского района посвятил танцам, что и подтолкнуло его на создание своей школы современной хореографии. В рамках Всероссийского молодежного форума «Движения Первых» «iВолга» он выиграл грант в размере 139 тысяч рублей.

Совсем недавно с моими учениками мы посетили всероссийский танцевальный фестиваль «Атмосфера», где стали лауреатами 3 степени. «Импульс» существует уже полгода, и за это время мы изучили технику современной хореографии, а именно хип-хоп, модерн, локинг, контемпорари, стрит-дэнс. Также мои ученики проходят обучение в актерском мастерстве импровизации, психологии, которые проводит команда моего проекта.

Арлиан Габдулхаков, экс-председатель детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Республике Башкортостан

Также в республике функционируют студенческие отряды. За три года их представители привлекли в экономику региона более миллиарда рублей. Выстроена системная работа гражданско-патриотического движения, добровольчества и волонтерства. В муниципалитетах работают волонтерские штабы под патронажем Госкомитета по молодежной политике. В скором времени он станет министерством.

Работа с молодежью для нас главная задача. Мы когда-нибудь уйдем с наших должностей. После нас придут молодые люди. Они должны прийти с осознанным, ясным позиционированием по отношению к государству. Поэтому приняли решение преобразовать Госкомитет Башкирии по молодежной политике в Министерство молодежной политики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На своем примере Радий Хабиров показывает необходимость активного взаимодействия с молодежью. Еженедельно встречается с подрастающим поколением на площадках вузов, в парке «Патриот», кампусе и на других локациях. Как считают эксперты, преобразование госкомитета в министерство позволит создать еще более доверительную атмосферу для диалога между властью и молодыми людьми.

Объединение усилий образования, культуры и социальной сферы позволит эффективнее внедрять проекты патриотического воспитания и молодежного предпринимательства. В-третьих, это ответ на внешнерастущие угрозы, которые пытаются включить нашу молодежь в преступную деятельность и заставляют деструктурировать извне.

Ляля Абубакирова, волонтёр «серебряного» возраста Республики Башкортостан

Говоря о прогрессе, только за прошлый год молодёжь Башкортостана выиграла 143 гранта на общую сумму почти 80 миллионов рублей. По объему привлеченных грантовых средств республика заняла пятое место по России и второе среди регионов ПФО.

Конечно, при создании министерства благодаря руководству у нас, у молодёжи, появится больше возможностей. Я думаю, определенно, это увеличение полезных для них событий, полезных для них проектов и возможностей, в том числе. Где-то в обучении. Потому что чтобы молодой человек выиграл грант, его нужно обучить. А чтобы обучить, тоже нужны какие-то ресурсы.

Ильнур Юлдыбаев, заместитель директора Республиканского центра волонтёрского движения и поддержки молодёжных инициатив

Поддерживая молодёжь, власти создают основу для социально-экономического роста. Укрепление кадрового потенциала, улучшение условий для работы и возможность участвовать в принятии управленческих решений поможет Башкортостану развиваться еще динамичнее и эффективнее.

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