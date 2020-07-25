Девушка с коронавирусом показала, чем кормят больных ковид-госпиталя в Уфе

Вот уже почти неделю редакция bash.news рассказывает историю Елены Гуртовенко, которая внезапно очутилась в новом ковид-госпитале в Уфе.
Сегодня – о постепенном выздоровлении девушки и о том, чем кормят пациентов в стенах нового медучреждения. Если вы не читали наши прошлые материалы, обязательно сделайте это.
Вот здесь вы узнаете о том, почему девушке ни в коем случае нельзя было болеть, а здесь – как коронавирус помог справиться с другим тяжелым заболеванием Елены.
Коронавирус: 5 дней спустя
На пятый день состояние нашей героини стало улучшаться. Хотя, улучшение в данном случае – понятие растяжимое. Девушка по-прежнему чувствует себя не в своей тарелке.
В палате с Леной лежат еще 4 человека, все с положительным анализом на коронавирус. В коридор действительно не выйдешь. Даже мусор нужно оставить на столике в импровизированном «предбаннике». Периодически все лишнее выбрасывают медики, предварительно облачившись в несколько слоев защитного костюма.
Чем кормят больных коронавирусом
В своем боксе девушка самая молодая. В основном всем пациентам по 50-60 лет. Кормят здесь, судя по фото, хорошо и по-домашнему. Вот, например, на обед привезли порции в одноразовых контейнерах. В наборе идут куриный суп с лапшой, пюре с гуляшом, витаминный салат и напиток в бутылочке. Еду можно хранить в холодильнике, но им никто не пользуется, поэтому девушка приспособила его под свою тумбочку.
Кстати, родственники пациентов могут передать им что-то из продуктов. Елена попросила привезти мужа сладости. Она не унывает: вид за окном в шутку называет красотами ковидарского края.
Дважды в день каждый желающий можетоставить передачку на КПП с указанием бокса и фамилии пациента.
Сколько лежат в больнице пациенты с коронавирусом
Ранее девушку уже предупреждали, что после выписки спустя несколько месяцев есть опасность вновь подхватить вирус. Поэтому меры предосторожности должны быть актуальны и после выхода из госпиталя.
Такой расклад вещей девушку вполне устраивает. Уже через 5 дней Елена может оказаться дома.
Последние 11 дней Елена жила в состоянии постоянного жара и повышенной температуры. Сейчас градусник показывает норму – 35,9. Для девушки это стандартный показатель.
Глядя на свои комментарии в Instagram, она смеется и говорит, что зря ее все хоронят раньше времени.
Редакция bash.news продолжит следить за лечением Елены. Надеемся, выписка уже не за горами.