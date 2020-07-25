Девушка с коронавирусом показала, чем кормят больных ковид-госпиталя в Уфе

Вот уже почти неделю редакция bash.news рассказывает историю Елены Гуртовенко, которая внезапно очутилась в новом ковид-госпитале в Уфе.

Сегодня – о постепенном выздоровлении девушки и о том, чем кормят пациентов в стенах нового медучреждения. Если вы не читали наши прошлые материалы, обязательно сделайте это.

Вот здесь вы узнаете о том, почему девушке ни в коем случае нельзя было болеть, а здесь – как коронавирус помог справиться с другим тяжелым заболеванием Елены.

Коронавирус: 5 дней спустя

На пятый день состояние нашей героини стало улучшаться. Хотя, улучшение в данном случае – понятие растяжимое. Девушка по-прежнему чувствует себя не в своей тарелке.

На сегодняшний день я болею 14 дней, 5 из них в больнице. Кажется, иду на поправку, так как все остальные дни прошли в бреду словно один день. Я постоянно спала, мне было плохо. А сейчас я как будто очнулась. Время стало тянуться медленно, скучно. Выйти за пределы палаты нельзя, просто лежишь и все. Елена Гуртовенко

В палате с Леной лежат еще 4 человека, все с положительным анализом на коронавирус. В коридор действительно не выйдешь. Даже мусор нужно оставить на столике в импровизированном «предбаннике». Периодически все лишнее выбрасывают медики, предварительно облачившись в несколько слоев защитного костюма.

Чем кормят больных коронавирусом

В своем боксе девушка самая молодая. В основном всем пациентам по 50-60 лет. Кормят здесь, судя по фото, хорошо и по-домашнему. Вот, например, на обед привезли порции в одноразовых контейнерах. В наборе идут куриный суп с лапшой, пюре с гуляшом, витаминный салат и напиток в бутылочке. Еду можно хранить в холодильнике, но им никто не пользуется, поэтому девушка приспособила его под свою тумбочку.

Кстати, родственники пациентов могут передать им что-то из продуктов. Елена попросила привезти мужа сладости. Она не унывает: вид за окном в шутку называет красотами ковидарского края.

Дважды в день каждый желающий можетоставить передачку на КПП с указанием бокса и фамилии пациента.

Сколько лежат в больнице пациенты с коронавирусом

Ранее девушку уже предупреждали, что после выписки спустя несколько месяцев есть опасность вновь подхватить вирус. Поэтому меры предосторожности должны быть актуальны и после выхода из госпиталя.

Врач сказал, что выписывать будут не с выздоровлением, а с улучшением. Корону вылечат и адьос на больничный долечивать пневмонию. Елена Гуртовенко

Такой расклад вещей девушку вполне устраивает. Уже через 5 дней Елена может оказаться дома.

Почему какой-то китаец в декабре сожрал мышь, а дышать в июле теперь плохо мне? Выпишусь и закроюсь на 200 лет на изоляцию, ну нафиг. Мне такой радости больше не нужно. Побочки от лекарств лютые, весь день сплю и плачу. Поменялся лечащий врач. Медперсонал живет здесь посменно, по 2 недели. Не представляю, как они выматываются. Елена Гуртовенко

Последние 11 дней Елена жила в состоянии постоянного жара и повышенной температуры. Сейчас градусник показывает норму – 35,9. Для девушки это стандартный показатель.

Глядя на свои комментарии в Instagram, она смеется и говорит, что зря ее все хоронят раньше времени.

Давайте будем людьми, хватит меня хоронить. Помирать я не собираюсь, я еще свадебные фотки не видела Елена Гуртовенко