В Башкирии на борьбу с лесными пожарами направят 24 млн рублей

Ещё 24 млн рублей планируют выделить из федерального и регионального бюджетов для тушения лесных пожаров в Башкортостане. Выделенный на эти цели годовой бюджет израсходовали за июль.

Всего за восемь дней в лесах произошли 62 пожара. Зачастую причина – сухие грозы. Самая большая площадь поражения – Национальный парк республики в Бурзянском районе. Горели свыше двух тысяч гектаров. Чтобы потушить пожары в Зауралье, потребовалось перебросить туда все силы и средства. Ущерб, нанесённый лесам и животному миру республики, ещё подсчитывают. Предварительно убыток составляет около трех миллионов рублей. В Башкортостане продолжает действовать особый противопожарный режим.

Пожар в Башкирском заповеднике был потушен первого числа в 21:20, до начала осадков. Пожар в Белорецком районе тоже был остановлен и потушен на утро 22 июля. Но дожди поставили жирную точку. И все вопросы о дальнейшем горении сняли. Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан