В Башкирии на борьбу с лесными пожарами направят 24 млн рублей

Ещё 24 млн рублей планируют выделить из федерального и регионального бюджетов для тушения лесных пожаров в Башкортостане. Выделенный на эти цели годовой бюджет израсходовали за июль.
Всего за восемь дней в лесах произошли 62 пожара. Зачастую причина – сухие грозы. Самая большая площадь поражения – Национальный парк республики в Бурзянском районе. Горели свыше двух тысяч гектаров. Чтобы потушить пожары в Зауралье, потребовалось перебросить туда все силы и средства. Ущерб, нанесённый лесам и животному миру республики, ещё подсчитывают. Предварительно убыток составляет около трех миллионов рублей. В Башкортостане продолжает действовать особый противопожарный режим.
27 человек получили благодарность, а еще один посмертно приказом Госкомитета по ЧС награжден медалью «За доблесть». На этой неделе Глава Башкортостана наградил участников ликвидации лесных пожаров. Это огнеборцы, работники лесного хозяйства и волонтёры. В их числе был и 60-летний житель села Серменево Белорецкого района, который вызвался спасть леса, но на месте у мужчины остановилось сердце. На церемонии присутствовала его супруга.